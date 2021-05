FC Utrecht grote verliezer in kort geding: finale play-offs zondag in de Kuip

De voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat FC Utrecht tegen de KNVB heeft aangespannen. De club wil dat de finale van de play-offs niet wordt verplaatst naar zondag en op neutraal terrein wordt afgewerkt. Als dat niet zou lukken, dan zou Feyenoord het duel verliezen. Maar de voorzieningenrechter wees dat verzoek af. Dus strijden Feyenoord en FC Utrecht zondag in de Kuip voor het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Frans van Seumeren reageerde boos op de uitspraak bij RTV Utrecht. ,,Er is totaal geen gevoel van empathie. Dat zit in die hele organisatie. Het is echt een ongelofelijk slecht georganiseerde bende. Ook nu weer: wij krijgen zomaar een brief dat de wedstrijd is verplaatst. Je zou toch op zijn minst mogen verwachten dat er een belletje komt om even te overleggen?”

De eigenaar van FC Utrecht houdt wel hoop op een goede afloop: ,,Als wij de rechtszaak verliezen, zorgen onze spelers er wel voor dat we dat Europese ticket alsnog pakken. Dan winnen we die wedstrijd gewoon.”

Songfestival

Feyenoord mag zaterdagavond van burgemeester Ahmed Aboutaleb niet in Rotterdam spelen vanwege de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Volgens de KNVB zijn de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de finale groter dan de gevolgen voor FC Utrecht als het een dag later moet spelen.

Volgens FC Utrecht zijn de reglementen na vorig seizoen uitgebreid besproken en aangepast en moeten ze nu ook gevolgd worden. Als de rechter FC Utrecht gelijk geeft, dan loopt Feyenoord kans op een reglementaire nederlaag.

Toch heeft de voorzieningenrechter bepaalt dat de finale van de play-offs om Europees voetbal op zondagmiddag (12.15 uur) in de Kuip kan worden gespeeld. ,,Het is te kort dag om een wedstrijd op neutraal terrein te organiseren. Daarbij vind de voorzieningenrechter dat er in dit geval sprake is van een bijzondere omstandigheid, zoals de KNVB die al schetste, waardoor het duel kan worden verplaatst.”

Volledig scherm FC Utrecht-supporters plaatsen een vlag voor de rechtbank waar een kort geding dient. FC Utrecht verzet zich tegen het besluit van de KNVB om de finale van de play-offs tegen Feyenoord in De Kuip vanwege de finale van het Songfestival met een dag te verplaatsen. © ANP

