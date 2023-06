FC Utrecht haalt transfervrije doelman Mattijs Branderhorst binnen

Mattijs Branderhorst blijft actief in de eredivisie. De 29-jarige doelman verruilt NEC transfervrij voor FC Utrecht, waar hij een contract voor twee jaar tekent tot medio 2025.

Branderhorst had een aflopend contract bij NEC. De Nijmeegse club deed aan het einde van vorig seizoen nog wel een poging om de geboren Tielenaar langer vast te leggen, maar hij ging niet in op het aanbod.

Braderhorst wilde namelijk niet nog een jaar op de bank zitten. Hij raakte vorig jaar zijn basisplaats kwijt aan Jasper Cillessen, die verrassend terugkeerde bij NEC. Branderhorst had daarvoor nog een sterk seizoen achter de rug in de eredivisie en was mateloos populair bij de achterban.

Wel mocht Branderhorst afgelopen seizoen keepen in de KNVB-beker. Hij maakte indruk in de knotsgekke achtste finale tegen Feyenoord (4-4, verlies na strafschoppen), waarin hij liefst 23 reddingen verrichtte, een aantal dat niet eerder was voorgekomen in het Nederlands voetbal sinds die statistieken worden bijgehouden.

Volledig scherm Mattijs Branderhorst in actie tegen Feyenoord. © Pro Shots / Mischa Keemink

Branderhorst speelde de voorbije 4,5 jaar bij NEC, dat hem in januari 2019 eerst een half jaar huurde van Willem II en in de zomer definitief overnam. Hij kwam tot 105 wedstrijden. In het laatste competitieduel met Fortuna Sittard (1-1) gunde trainer Rogier Meijer hem een waardig afscheid en kreeg hij een basisplaats.

Branderhorst moet bij FC Utrecht de concurrentiestrijd aangaan met Fabian de Keijzer. Vasilis Barkas stond vorig seizoen onder de lat, maar de Griek werd gehuurd van Celtic. FC Utrecht plaatste zich in tegenstelling tot NEC wel voor de play-offs om Europees voetbal, maar greep daarin naast een ticket voor de voorrondes van de Conference League.

,,Mattijs is een echte prof en beschikt over een goede mentaliteit”, aldus Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. ,,Hij is een allround keeper en werkt goed samen met zijn verdedigers. Een echte ‘teamplayer’, die heeft bewezen zijn mannetje te staan op het hoogste niveau.”