FC Utrecht heeft aan twintig minuten voldoende voor 4de plek

Het was niet eens dat FC Utrecht zijn directe concurrent per se overvleugelde, maar na exact twintig minuten veerde Stadion Galgenwaard alweer voor de derde keer op. Uitblinker Urby Emanuelson volleerde met zijn mindere rechterbeen de bal in de kruising en daarmee deed hij ongeveer hetzelfde als Gyrano Kerk een minuut eerder: een prachtgoal maken. Want Kerk schoot van buiten het strafschopgebied ziedend hard, onderkant lat binnen. In al de eerder genoemde wedstrijden speelde de grillige Amsterdammer al een hoofdrol met een doelpunt, waarmee hij de eerste speler sinds clubheld Sébastien Haller is die in drie wedstrijden op rij scoort voor FC Utrecht.