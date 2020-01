FC Utrecht heeft met uitblinkers Peterson en Klaiber geen kind aan ADO

Door Tim Reedijk



Fervente volgers van de eredivisie moeten vanavond even flashbacks hebben gehad naar het seizoen 2017/2018. Kristoffer Peterson meldde zich destijds in de eerste seizoenshelft bovenin de topscorersranglijsten, leverend vanaf de linkerflank bij Heracles Almelo. Na twaalf doelpunten en zes assists over het hele seizoen werd dat vorige zomer beloond met een transfer naar Swansea City op én zijn interlandebuut voor Zweden.

Flitsen van die Peterson zag je vanavond weer terug. Binnendoor, buitenom, de defensie van ADO had in de eerste helft zijn handen vol aan de beweeglijke aanvaller. Maandag meldde hij zich pas in Utrecht, maar van begin af aan is al duidelijk wat de plannen van trainer John van den Brom zijn met de speler die in het verleden al eens drie jaar de clubkleuren droeg. Peterson is gehaald voor de basis als pure linksbuiten, met aan de andere kant de altijd dreigende Gyrano Kerk.

Volledig scherm Kristoffer Peterson. © BSR Agency

Eerste zege na drie thuisnederlagen

FC Utrecht won 3 november tegen Fortuna Sittard (6-0) voor het laatst een thuiswedstrijd in de competitie. Daarna waren achtereenvolgens AZ (0-3), RKC Waalwijk (0-1) en Feyenoord (1-2) te sterk. Tegen ADO Den Haag konden die twee hun lol op. De nieuwe Engelse manager Alan Pardew was naar Utrecht gekomen om te verdedigen, maar dat lukte maar mondjesmaat. Aan de bal waren de bezoekers ronduit slecht. Peterson sneed in de eerste helft af en toe door de verdediging heen op een manier die supporters van FC Utrecht in tijden niet meer gezien hadden op de linkerflank. Na een krap kwartier bereikte Urby Emanuelson de Zweed met een voor hem kenmerkende steekbal, waar de ontvanger wel raad mee wist.

Volledig scherm Sean Klaiber. © BSR Agency Die vroege achterstand bracht ADO aan het wankelen. Met defensieve intenties én een achterstand is het moeilijk voetballen. Genoeg clubs die het voor elkaar krijgen om wat kansen te creëren in Stadion Galgenwaard, ADO-concurrenten RKC en VVV-Venlo wonnen er zelfs, maar doelman Jeroen Zoet had een dag vrij kunnen nemen, op zijn redding van elf meter (de pingel van John Goossens) in de laatsten seconden na. Nee, van een Pardew-effect was totaal geen sprake. Ook dankzij Peterson, dus. Niet lang na zijn doelpunt liep hij dwars door twee verdedigers van ADO heen, alsof ze er niet stonden.

In de tweede helft zocht ADO iets meer de aanval, maar dat resulteerde niet in serieus aanspraak op een punt meer. Alhoewel het de Hagenaars lukte om Peterson wat meer in bedwang te houden, betekende dat niet dat ADO in de buurt van een resultaat kwam. Zeker niet toen Sean Klaiber van afstand voor de 2-0 tekende, een schot waarbij doelman Luuk Koopmans er niet goed uitzag. Op het moment dat FC Utrecht het wel leek te geloven en ADO allang niet meer bij machte was om een doorbraak te forceren, koos Van den Brom ervoor om Peterson een wissel te gunnen, een die werd gewaardeerd door het publiek in Galgenwaard.