FC Utrecht - Heracles Almelo

Supersub NAC weet wat armoede is door Ethiopi­sche vader: ‘Hij moest hopen dat soldaten niet te veel aten’

11:31 Mario Bilate, met twee goals in twee wedstrijden in twee korte invalbeurten ineens supersub van NAC, dankt zijn vader voor het mooie leven dat hij mag leiden. ,,Als politiek vluchteling leerde hij Nederlands binnen één jaar. Hij is een voorbeeld voor mij.”