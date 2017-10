FC Utrecht hofleverancier in Elftal van de Week

Emotionele Van Beek: Ik heb gedacht dat ik nooit meer zou voetballen

10:19 De tranen in zijn ogen, zijn stem zacht, af en toe gebroken. Op een paar meter van het Maasgebouw is de emotie bijna voelbaar. Sven van Beek (23), die 76 weken niet in actie kwam in de eredivisie, viel tegen PEC Zwolle geweldig in. De verdediger wil er best over praten, maar het lukt hem nauwelijks.