FC Utrecht houdt aansluiting met subtop na zege op geplaagd FC Groningen

Op de klanken van het ‘Wat zullen we drinken’ van zanger Rapalje, danste de Bunnik Side op de zojuist tot stand gekomen overwinning. En Sander van de Streek zag dat het goed was. Zijn doelpunt in de opportunistische slotfase had ertoe geleid dat FC Utrecht voor de derde maal op de rij de drie punten had gepakt, ditmaal ten koste van FC Groningen (2-1). En dat, vonden ze in Galgenwaard, mocht gevierd worden.

Het voetbal van FC Utrecht laat zich al weken bezingen op het ritme van steeds weer hetzelfde liedje. Ook vandaag, in Galgenwaard, was het betere veldspel met name voor de pauze voor de bezoekers. De ploeg van Fraser probeerde het wel, maar kwam veel te weinig in écht kansrijke positie. En wanneer dit wel gebeurde, zoals bij Tasos Douvikas, ontbrak het aan venijn. In die zin was de 0-1 tussenstand halverwege niet eens onverdiend. Florian Krüger was alert op aangeven van Ricardi Pepi. Hij rondde daarmee de enige serieus uitgespeelde kans van de noorderlingen af.