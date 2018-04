FC Utrecht in zinderende partij in slotminuut naast ADO

Door Tim Reedijk



ADO moest het na supportersrellen van vannacht stellen zonder supporters, waarmee het voor FC Utrecht - inclusief de stralende zon - perfecte omstandigheden waren voor een belangrijke driepunter in de strijd om de vierde plek. In een ietwat tamme eerste helft brak Sander van de Streek de wedstrijd open met een echte Van de Streek-goal: geplaatst vanaf de rand van het strafschopgebied. Het was zijn zesde eredivisiedoelpunt in 2018 en met zijn vier assists in dit jaar is hij na Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Steven Berghuis (Feyenoord) de meest waardevolle eredivisiespeler van dit kalenderjaar.



Verrassend

In de tweede helft herpakte ADO zich knap en speelde het de Galgenwaard bij vlagen stil. Nadat Bjørn Johnsen koeltjes voor de gelijkmaker tekende, zorgde Tommie Beugelsdijk in de 70ste minuut met het hoofd voor de verrassende voorsprong. Hij vierde zijn doelpunt enigszins provocerend voor de Bunnikside, dat hem vervolgens trakteerde op een bierdouche en spreekkoren.



Gelijkmaker

Met Cyriel Dessers als invaller nam Utrecht vervolgens het initiatief, wat al snel resulteerde in de gelijkmaker van Gyrano Kerk die een voorzet knap binnenkopte. Uit het niets counterde ADO zich in blessuretijd via Hooi naar de 2-3 voorsprong. Nadat een doelpunt van diezelfde Dessers in blessuretijd werd afgekeurd, schoot Zakaria Labyad zijn ploeg alsnog naar 3-3 uit een vrije trap.



En dus is er na het gelijkspel tegen Heerenveen (2-2) en de nederlaag bij Willem II (3-2) wéér geen zege voor Utrecht, dat plek 4 verder uit zicht ziet raken. Volgende week kunnen de Domstedelingen eigenhandig punten afpakken van de huidige nummer 4: Feyenoord.