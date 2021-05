FC Utrecht is koning van de play-offs, Feyenoord won nog nooit

FC Utrecht - FC Groningen (18.45 uur)

• Inclusief 2020/2021 hebben FC Groningen (12de keer) en FC Utrecht (11de keer) de meeste play-offdeelnames achter hun naam staan (sinds herinvoering in 2005/2006). Geen club pakte via deze weg zoveel Europese tickets als FC Utrecht (5 keer). • FC Utrecht won in alle competities alleen van Willem II (39 keer) even vaak als van Groningen (39). • FC Groningen won sinds 2005/2006 slechts 2 van de 17 uitduels die in het kader van de Europese play-offs werden gespeeld (W2-G5-V10), waaronder de gewonnen finale bij FC Utrecht (0-2) in 2006/2007. • Arjen Robben kan de oudste Groningen-speler worden met een doelpunt voor de club (exclusief eigen doelpunten). Dat record staat nu nog op naam van van Piet Fransen (36 jaar en 319 dagen) en dateert van mei 1973. Robben is 37 jaar en 116 dagen op de dag van deze wedstrijd.

Feyenoord - Sparta (21.00 uur)

• Dit wordt de 116de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta in alle competities sinds 1956. Van de voorgaande 115 duels won Feyenoord er 67, Sparta 21 en er waren 27 gelijke spelen. De laatste ontmoeting in de Kuip eindigde in een 1-1 gelijkspel.



• Feyenoord won sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 alleen meer duels in alle competities met NAC Breda (68) dan met Sparta (67). Scoren deed Feyenoord tegen geen club zo vaak als tegen Sparta (262 doelpunten).



• Sparta speelde in 1985/1986 voor het laatst Europees voetbal. Dat seizoen won Sparta in de UEFA Cup eerst na strafschoppen van HSV (doelman Bas van Noortwijk), waarna Borussia Mönchengladbach in de volgende ronde te sterk bleek. In juli 1994 speelde Sparta ook in de Intertoto Cup.



• Feyenoord gaat voor de 5de keer deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal (sinds de herinvoering in 2005/2006). Feyenoord plaatse zich nog nooit via deze weg voor Europees voetbal en won geen van de 8 gespeelde duels (W0-G2-V6).