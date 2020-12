FC Utrecht jaagt op eerste uitzege van 2020, VVV aast bij PSV op stunt uit 1958

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk (vanavond 16.30 uur)

Met Fortuna Sittard en RKC Waalwijk staan respectievelijk de nummers veertien en dertien tegenover elkaar. De laatste twee edities van Fortuna - RKC waren zeer doelpuntrijk: 6-2 en 3-2. Daarmee scoorden de Limburgers liefst negen keer, even veel als in de thuis thuiswedstrijden tegen RKC daarvoor. Bovendien is de formatie uit Sittard nog zonder nederlaag in december met twee zeges en één gelijkspel. Voor het eerst sinds maart 2000 kan Fortuna in vier opeenvolgende eredivisiewedstrijden ongeslagen blijven. RKC daarentegen kent juist weer een goede uitvorm. De Waalwijkers wonnen twee van de laatste vier uitwedstrijden, even veel als in de voorgaande 23 uitwedstrijden.

Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna Sittard © AD

Volledig scherm Verwachte opstelling RKC Waalwijk © AD

FC Emmen - FC Utrecht (vanavond 18.45 uur)

Met FC Emmen - FC Utrecht staan twee trainers tegenover elkaar die nog geen enkele wedstrijd wonnen dit eredivisieseizoen:

en René Hake. Voor Hake zijn de statistieken ook bepaald niet gunstig gezind. FC Utrecht won in 2020 namelijk nog geen enkele uitwedstrijd (zeven keer gelijk, drie keer verloren). Het gebeurde nog nooit dat FC Utrecht een volledig kalenderjaar zonder uitzege bleef. Ook duels met hekkensluiters verlopen voor de Domstedelingen niet erg prettig: vorig seizoen werd zowel thuis (0-1) als uit (2-1) verloren van hekkensluiter RKC Waalwijk.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Emmen © AD

PSV - VVV-Venlo (vanavond 20.00 uur)

Kan VVV-Venlo voor het eerst sinds 1958 weer eens winnen op bezoek bij PSV? Sindsdien lieten de Eindhovenaren zich nooit meer verrassen voor de Venlonaren, die vooral Donyell Malen in bedwang moeten houden. De aanvaller scoorde liefst zestien keer in de laatste vijftien competitieduels in het Philips Stadion. VVV zal vooral de focus vast moeten houden tot de laatste minuten. Van de laatste 29 PSV-goals tegen VVV vielen er liefst vijftien (meer dan de helft) vanaf de 75ste minuut.

Volledig scherm Verwachte opstelling VVV-Venlo © AD

FC Twente - Sparta Rotterdam (vanavond 21.00 uur)

FC Twente heeft normaliter weinig moeite met thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam. FC Twente won elf van de laatste dertien thuisduel met de Spangenaren. Ook bij dit duel zit het venijn vaak in de staart, want de laatste zeven goals in dit duel werden allemaal in de tweede helft gemaakt, waarvan vier na de tachtigste minuut. Sparta kan mogelijk wel profiteren van de jaarlijkse decemberdip van FC Twente. De formatie uit Enschede won al zeven thuiswedstrijden niet in december. Mocht het Sparta inderdaad lukken de drie punten mee naar Rotterdam te nemen, zou het voor het eerst sinds 1997 zijn dat Sparta twee uitwedstrijden op rij wint.

Volledig scherm Verwachte opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Twente. © AD

