FC Utrecht loopt in strijd om plek 5 averij op tegen risicoloos Heerenveen

Met de beide Veermannen op de bank besloot SC Heerenveen een handbalverdediging op te tuigen tegen FC Utrecht, terwijl de Friezen toch echt voor hun laatste kans om de play-offs vochten. Duidelijk was dat het plan was om de boel gesloten te houden en in de omschakeling toe te slaan. Pas nadat Henk en Joey Veerman invielen, na een krap uur spelen, kwam er wat meer voetbal in de wedstrijd en ging Heerenveen wat meer van eigen kracht uit. Niet gek, want bij 28 van de 41 doelpunten van de Friese club dit seizoen was ten minste één van de Veermannen direct betrokken.

De eerste helft was dus bloedeloos, in de stromende regen in het Abe Lenstra Stadion. Op wat speldenprikjes na gebeurde er eigenlijk niks. Alleen Sander van de Streek was vlak voor rust dicht bij de 0-1, met een schot op de paal. De topscorer van FC Utrecht bleef de gevaarlijkste man van de wedstrijd, maar was niet scherp genoeg om het verschil te maken. Aan de andere kant kreeg Mitchell van Bergen de grootste kans, maar met een fraaie redding voorkwam Eric Oelschlägel een Friese voorsprong.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Voor FC Utrecht is de vijfde plek nu wel uit zicht. De Utrechters hoopten te winnen in Heerenveen én op een overwinning van Ajax in de Kuip morgen. Dan zou het gat nog twee punten zijn met nog twee duels te gaan. Zelfs als Feyenoord van Ajax verliest, blijft het gat vier punten. Daarmee lijkt het voor FC Utrecht zaak om zesde te blijven en, vermoedelijk, FC Groningen proberen te verslaan in de halve finale van de play-offs.

Volledig scherm Joey Veerman en Henk Veerman staan klaar voor hun invalbeurt. © Pro Shots / Niels Boersema

