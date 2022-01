FC Utrecht maakt op bezoek bij Sparta einde aan negatieve reeks en kan weer omhoog kijken

Roger Schmidt zag PSV zwoegen tegen Telstar: 'We moesten knokken voor de zege’

Het was bepaald niet sprankelend, toch keek PSV-trainer Roger Schmidt met enige tevredenheid terug op de bekerontmoeting met Telstar, door de Eindhovenaren met 2-1 gewonnen. ,,We moesten knokken, zeker na die vroege tegentreffer. Maar het belangrijkste in de beker is toch gewoon dat je wint. En dat hebben we gedaan”, sprak de Duitser bij ESPN na de 2-1-zege op de nummer 13 van de eerste divisie.

20 januari