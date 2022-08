FC Utrecht misdragen zich bij duel met Ajax: vuurwerkbom én oerwoudgeluiden

Met video Arne Slot prijst debutant David Hancko: ‘Hij doet alles op honderd procent’

Het eerste optreden van David Hancko in het shirt van Feyenoord is trainer Arne Slot goed bevallen. De Slowaaks international, die deze week een contract voor vier jaar tekende in de Kuip, stond met een hakje bij het openingsdoelpunt van Quinten Timber aan de basis van een ruime thuiszege op FC Emmen: 4-0.

27 augustus