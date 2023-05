FC Utrecht mist spits Bas Dost mogelijk rest van het seizoen; MRI-scan moet uitsluitsel geven

De van een blessure herstelde Luuk Brouwers behoort tegen de Brabanders wel weer tot de selectie van Michael Silberbauer. Vermoedelijk begin volgende week wordt duidelijk of, en zo ja wanneer, Bas Dost dit seizoen nog in actie gaat komen voor FC Utrecht.

De spits, die een aflopend contract heeft in Galgenwaard, ondergaat nog altijd onderzoeken in het ziekenhuis. Een week geleden, kort nadat hij met hamstringklachten was uitgevallen tijdens het duel met Cambuur, stelde hij dat zijn blessure er gevoelsmatig ‘niet best uitzag’. Een MRI-scan moet hierover uitsluitsel bieden.

Volledig scherm Taylor Booth is geschorst voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. © Pro Shots / Erik Pasman

Geen Dost dus, vanavond namens FC Utrecht tegen RKC. Ditzelfde geldt voor Taylor Booth die in Leeuwarden tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aanliep en daarom automatisch voor een wedstrijd is geschorst. De van fysieke klachten herstelde Luuk Brouwers is tegen de Brabantse club wel weer van de partij in de selectie van coach Michael Silberbauer, waaruit na dit seizoen in elk geval Django Warmerdam (gaat naar Sparta) en Amin Younes (nog onbekend) zullen vertrekken.

,,RKC is een goede ploeg die in staat is om verschillende systemen te spelen”, is Silberbauer complimenteus over het elftal van de naar FC Twente verkassende Joseph Oosting. ,,Aan ons de opdracht om daar goed mee om te gaan.”

