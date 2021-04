FC Utrecht mist sterkhouders tegen Feyenoord: ‘Aanpassen mogelijk weer een idee’

De vraag is hoe FC Utrecht zich zondag presenteert. In het verleden onder trainer René Hake paste FC Utrecht zich vaak aan in topwedstrijden, met Sander van de Streek als loper als meest vooruitgeschoven pion en snelheid op de flanken. De laatste weken presteert Hake zeer behoorlijk met Gyrano Kerk in de punt.



,,Aanpassen was in die topwedstrijden in ons voordeel”, aldus Hake. ,,Qua resultaten behaalden we niet wat in het wedstrijdbeeld paste, maar we hebben die wedstrijden goed gespeeld, denk ik. We moeten goed kijken of dat weer een middel is om het duel zondag te winnen. Afgelopen weken speelden we wat meer vanuit dezelfde formatie en dat je niet te veel wil afwijken is ook duidelijk, maar nu is ook een aantal spelers er niet bij die daar een bepaalde rol in hebben gespeeld.”