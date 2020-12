FC Utrecht móest winnen, maar weer lukt het niet onder Hake

SamenvattingFC Utrecht móest winnen van Fortuna Sittard, vanavond. Die missie had coach René Hake van de Domstedelingen zichzelf en zijn elftal min of meer opgelegd. Maar winnen lukte niet. Zijn elftal kwam niet verder dan 1-1 tegen de degradatiekandidaat.

Door Dennis van Bergen



Het kan niet anders of René Hake zal zijn woorden van een dag eerder nog geregeld door zijn hoofd gespookt voelen hebben, zaterdagavond, tijdens FC Utrecht-Fortuna Sittard. ,,We laten de laatste weken goede dingen zien”, zei de coach, onder wie zijn elftal nog niet gewonnen had. ,,Maar topsport draait uiteindelijk om winnen. Het is belangrijk om de positieve dingen om te zetten in resultaat.”

Dat resultaat kwam er uiteindelijk niet. Nou ja, tenzij hij een gelijkspelspel tegen Fortuna onder die noemer wil verstaan. De vroeg genomen voorsprong in de tweede helft -Mimoun Mahi kopte een corner van Gyrano Kerk- binnen- volstond voor FC Utrecht niet om de zege te pakken. Tien minuten later kwamen de Limburgers via Sebastian Polter namelijk op gelijke hoogte (1-1).

En dat terwijl Hake een overwinning zo hard kon gebruiken. Hij weet immers dat deze periode cruciaal wordt voor zijn toekomst in De Galgenwaard. Na de duels met FC Emmen (dinsdag) en AZ-thuis (de zondag na kerst) krijgt hij van de Utrecht-leiding te horen of hij ook na de korte winterstop hoofdtrainer is bij de club waar John van den Brom onlangs vertrok.

Maar overtuigend ging het allemaal niet vanavond. Fortuna verstopte zich niet in De Galgenwaard, waar verdediger Mark van der Maarel zijn 300ste wedstrijd speelde in het shirt van FC Utrecht. De Limburgers joegen brutaal op de vaak zo moeilijk scorende ploeg van Hake. Lisandro Semedo was viermaal dichtbij, maar even zo vaak eindigde de bal niet in het doel. Voormalig Feyenoorder Emil Hansson leek wél raak te schieten. Zijn inzet werd echter van de lijn gewerkt door Tommy St. Jago van de thuisclub, die zich op zijn beurt ook liet gelden in aanvallende zin. De twee beste mogelijkheden, voor Minoun Mahi en Justin Hoogma, gingen er voor rust op curieuze wijze niet in.

Dat gebeurde na de pauze dus wél. Eén keer voor FC Utrecht, dat in de slotseconde recht leek te hebben op een pingel na hands van Mas Seuntjens, en één keer voor Fortuna. Maar voldaan en tevreden? Nee, dat zal Hake niet zijn over de prestatie van zijn ploeg. De vraag is nu hoe nerveus de directie van de FC wordt.

