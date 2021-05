FC Utrecht op bezoek bij Heerenveen

Samenvatting Sparta haalt uit tegen Vitesse en houdt Europees voetbal in vizier

7 mei Sparta mag na gisterenavond weer een stukje serieuzer dromen over de play-offs om Europees voetbal. Nummer vier Vitesse werd in eigen huis met 3-0 verslagen. Daardoor stijgen de Spangenaren in elk geval tot vanavond, wanneer de concurrentie speelt, naar plek acht.