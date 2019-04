‘FC Utrecht op top van kunnen? Dat denk ik wel’

Door Tim Reedijk Met zeven ongeslagen eredivisieduels op rij en een reeks van drie overwinningen in uitwedstrijden (en daarmee het clubrecord van vier inzicht) kun je cijfermatig wel stellen dat FC Utrecht met een goed gevoel toeleeft naar de uitwedstrijd van morgen tegen VVV-Venlo (18.30 uur). Feyenoord werd zondag met 3-2 verslagen en dus is het gat nog maar vier punten met de Rotterdammers, die in het onderlinge treffen wel veel beter voor de dag kwamen. Advocaat vindt dat FC Utrecht zich vooral niet te veel moet richten op de vierde plek. ,,Want wij zijn hier binnengekomen met het verzoek om de play-offs te halen. We stonden op vijf punten en nu hebben we er 43. Dat gaat gewoon goed. Laten we ons nu niet richten op die vierde plaats, we moeten de play-offs halen.”

Absolute top

‘De Kleine Generaal’ begint aan zijn laatste serie wedstrijden als trainer van FC Utrecht. Hoe zijn beeld nu is van zijn elftal? ,,Als het draait, hebben we een goede ploeg die van iedereen kan winnen. Maar we zijn geen absolute top, daar moet je ook eerlijk in zijn en dat is geen schande. Of we op ónze top zijn? Dat denk ik wel. Ik denk niet dat we veel beter kunnen. We zijn goed genoeg om de subtop te bespelen.”



FC Utrecht treft achtereenvolgens VVV en zaterdag ADO in Den Haag. De jacht op plek vier kán serieus worden ingezet, maar bij twee mindere resultaten gaat het gewoon weer om het behalen van tickets voor de play-offs. Wat dat betreft bood het spel van zondag geen soelaas voor Advocaat, die morgen weer kan beschikken over Simon Gustafson die een paar dagen ziek was. ,,Ik vond het qua spel een van onze minste wedstrijden. We moeten morgen beter, want VVV is een heel vervelende ploeg om tegen te spelen. We zullen echt wat moeten laten zien om resultaat weg te kunnen halen.”