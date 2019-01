FC Utrecht pakt uit met huur oud-Ajacied Bazoer

Bazoer staat nog tot medio 2021 onder contract bij VfL Wolfsburg, maar die club hoefde hem dit seizoen niet terug te zien nadat zijn verhuurperiode in Portugal op een mislukking uitliep. Het lukte hem niet om een vaste basisplek te veroveren, al kwam hij wel tot minuten in de Champions League. Begin december werd hij uit de selectie gezet om disciplinaire redenen, waardoor zijn perspectief in Portugal ook snel tanende was. Daarom besloot directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht een lijntje uit te gooien naar de nog altijd pas 22-jarige oud-international, zoals hij altijd speurt op spelers met ‘een krasje’. Ondanks zijn tevredenheid over de selectie ziet hij Bazoer als een buitenkans, zeker nu het middenveld wat dunner bezaaid is met onder meer de maar aanhoudende blessure van Rico Strieder.



‘Een klasbak’, noemt Zuidam zijn versterking vanavond, ‘waarmee we kwalitatief en kwantitatief sterker en veelzijdiger worden’. ,,Riechedly wil in deze fase van zijn carrière investeren in zichzelf. Hij is nog altijd maar 22 jaar. Iedereen kent zijn potentie en hij is erop gebrand om die bij FC Utrecht weer te laten zien in zijn eigen stad.”



De Maarssenaar Bazoer wil op diens beurt zijn carrière in de stad waar hij geboren en getogen is nieuw leven inblazen. Hij brak bij Ajax door als een groot talent en kreeg bijnamen als ‘de nieuwe Frank Rijkaard’ toebedeeld. Bazoer werd snel een vaste basiskracht, maar kwam in het seizoen 2016/2017 onder trainer Peter Bosz op de reservebank terecht. Daarom tekende de Utrechter eind 2017 bij VfL Wolfsburg, dat zo’n twaalf miljoen voor de middenvelder neerlegde. Ondanks een voortvarende start werd zijn perspectief ook in Duitsland troebel. Na zijn mislukte uitleenbeurt in Portugal wil Bazoer nu een goede tweede seizoenshelft draaien om vervolgens weer terug te keren bij Wolfsburg.