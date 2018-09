FC Utrecht richt vizier op Stam als nieuwe hoofdtrainer

Door Mikos Gouka en Tim Reedijk



Na beraad op maandagavond tussen grootaandeelhouder Frans van Seumeren, directeur voetbalzaken Jordy Zuidam en De Jong werd het vertrek van de hoofdtrainer bewerkstelligd. Hij had een moeizame klik met zijn spelersgroep en de selectie.



FC Utrecht wil nu iemand voor de groep zetten die genoeg karakter heeft voor de brede selectie. Stam zou goed in dat plaatje passen. Bij PEC en (Jong) Ajax kwam hij voor het eerst in aanraking met het trainersvak. Na zijn hoofdtrainerschap bij de beloften van Ajax tekende hij in 2016 voor twee jaar bij Reading, waarmee hij prompt als derde eindigde in het Championship. Promotie liep hij ternauwernood mis na een verloren strafschoppenserie tegen Huddersfield Town. Het seizoen erop kreeg Stam de boel niet aan de praat. Hij werd in maart ontslagen na negentien competitiewedstrijden met slechts één overwinning.