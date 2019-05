FC Utrecht soeverein naar finale play-offs na nieuwe zege op Heracles

FC Utrecht heeft zich soeverein geplaatst voor de finale van de play-offs. Na de zege van 2-0 in Almelo was de ploeg van Dick Advocaat in een matige vertoning ook vanavond met 3-0 te sterk voor Heracles (goals Gustafson en twee van Bahebeck). FC Utrecht komt in de finale voor een ticket in de voorronde van de Europa League uit tegen Vitesse of FC Groningen. Die twee komen later vanavond in actie.