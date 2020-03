FC Utrecht treft met Ajax angstgegner in de beker

FC Utrecht - Ajax (woensdag 20.45 uur)

• FC Utrecht en Ajax ontmoeten elkaar voor de zevende keer in de KNVB-beker. De Amsterdamse club won 5 van zijn voorafgaande ontmoetingen met Utrecht. • In het seizoen 2001-2002 kwamen deze teams elkaar tegen in de finale van de KNVB-beker. Ajax won destijds zijn 15de titel in het bekertoernooi na een golden goal van Zlatan Ibrahimovic in de verlenging in de Kuip. • Ajax (5) is het team met de meeste bekeroverwinningen op FC Utrecht. Roda JC en Feyenoord versloegen de Utrechters beide 4 keer in het bekertoernooi.

• Ajax won 6 van zijn laatste 7 halve finales in de beker: tegen Roda JC in 2005/2006, RKC Waalwijk in 2006/2007, Go Ahead Eagles in 2009/2010, RKC in 2010/2011, AZ in 2013/2014 en Feyenoord in 2018/2019. De enige uitzondering was een nederlaag tegen AZ in 2012/2013.