FC Utrecht verlost middenvelder Klich van Leeds United

Van Persie is terug 'Ik wil iets teruggeven aan de voetballerij'

18:30 Al tien minuten voor de persconferentie officieel van start kon gaan stonden Robin van Persie en zijn gevolg klaar in de Kuip. Alsof de 34-jarige aanvaller, na de lange en moeizame onderhandelingen met Fenerbahce om uit elkaar te gaan, niet langer kan wachten. FC Utrecht uit, woensdagavond in de Galgenwaard, daar is hij al bij als het aan hem ligt. ,,Maar de trainer beslist dat natuurlijk.’’