FC Utrecht zonder Ayoub naar gevreesd Willem II

Zelf pakte FC Utrecht in de wedstrijd voor de interlandperiode een punt tegen sc Heerenveen (2-2). Wat De Jong vooral stoorde, was hoe zijn ploeg na de 1-0 voorsprong het initiatief uit handen gaf. ,,We lieten Heerenveen in haar spel komen. Richting de play-offs, de vierde plaats is het belangrijk dat we blijven winnen om erbij te blijven. Met de spelers hebben we afspraken gemaakt wat we kunnen verbeteren om die controle te blijven houden.”