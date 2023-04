FC Volendam bezorgt Cambuur schier onmogelijke degradatieopgave

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord is gebaat bij doorde­weeks spelen’

De eerste halvefinalisten zijn bekend in de Champions League: AC Milan en Real Madrid. Smaakmaker Napoli, voor velen een zekere halvefinalist, werd dus uitgeschakeld. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff dit met Johan Inan. Verder praten ze over de lessen van Feyenoord in Europa, scheidsrechters met een zendertje en Ajax naar Duitsland.