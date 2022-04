FC Volendam heeft handen vol in Den Bosch, maar is na dertien jaar terug in de eredivisie

Eindelijk is FC Volendam terug in de eredivisie. Na liefst dertien seizoenen een niveau lager promoveerde de club door de 1-2 zege op FC Den Bosch. Het feest, waarover al een tijd werd gedebatteerd, is nu een feit.

Door Pim Bijl



Met de ruggen naar het veld gekeerd, hossend en springend, vierden de vijfhonderd meegereisde Volendam-supporters al tijdens de tweede helft een groot feest. Na het laatste fluitsignaal barstte het gebrul definitief los. Wim Jonk, negentig minuten lang druk gebarend langs de zijlijn, kon eindelijk de vuisten ballen. Volendam mag zich weer eredivisieclub noemen.

Al bij het vertrek naar Den Bosch voelden de Volendam-spelers het belang, al zouden er na een teleurstellend resultaat nog twee wedstrijden volgen om de noodzakelijke drie punten te pakken. Fanatieke fans zwaaiden de bus uit met oranje fakkels en luid gezang. Het was het logische gevolg van een periode waarin oeverloos werd gediscussieerd en gefantaseerd over de wijze waarop de mogelijke promotie zou worden gevierd. Gevaarlijk misschien, maar ergens ook begrijpelijk, na de lange eredivisieloze periode.

En Volendam bezweek ook niet onder de druk. In De Vliert was Den Bosch weliswaar kansrijk, maar was het Volendam dat via doelpunten van Josh Flint en Ronald Mühren won. Alleen Sebastiaan van Bakel deed iets terug. Voor Mühren was het al zijn 28ste doelpunt van het seizoen. Hij mag het opnieuw proberen in de eredivisie, waar hij nog geen bewezen doelpuntenmaker is.

Volendam viert de 0-2 van Robert Mühren.

Jeroen Verhoeven en Melvin Platje

Een eredivisieclub was Volendam al zo vaak was, zij het meestal van korte duur. De laatste keer was in het seizoen 2008-2009, toen Frans Adelaar de trainer was en Jeroen Verhoeven, Melvin Platje en Jack Tuijp bekende spelers. De club groeide zelfs uit tot knuffelbeer van de eredivisie, maar Gerry Koning, zoon van het dorp, speelde met een eigen doelpunt een dramatische hoofdrol in de cruciale degradatiewedstrijd tegen De Graafschap. Zanger Jan Smit verliet De Vijverberg destijds in tranen. Hij is nu de trotse commercieel directeur.

Waar veel Volendam-coryfeeën zich over verbazen: dat het juist dit seizoen lukt. Met Wim Jonk als trainer begon de club vanaf 2019 aan een indrukwekkende opmars. Het elftal oogste lof dankzij het aanvallende spel. Spelers als Micky van de Ven, Denso Kasius en Francesco Antonucci verdienden een mooie transfer naar grote clubs als Wolfsburg, Bologna en Feyenoord. Maar van de drie seizoenen onder Jonk was het spel dit seizoen goedbeschouwd het minst aantrekkelijk. Alleen waren de resultaten dit keer wel beter met de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie achter het al gepromoveerde Emmen tot gevolg.

Heen en Weer

Het zal het feest er hoe dan ook niet minder om maken. Het vissersdorp, dat ook al zoveel goede voetballers voortbracht, leefde al op intense wijze toe naar de uitwedstrijd. Neem alleen al de discussie die ging over het wel of niet kunnen vieren met de Heen en Weer, de bekende vissersboot waarop de spelers bij promoties in het verleden over De Dijk van Volendam werden gereden. De gemeente zag de traditie in eerste instantie niet zitten, wegens de grote drukte zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan op De Dijk. Regionale omroep NH Nieuws ging ondertussen langs bij de 89-jarige Jan van Wonderen, al zeventig jaar lang seizoenkaarthouder en zodoende promotie- en degradatie-expert, en struinde met hem door multomappen en knipsels.

Na de zege gisteravond staat het promotiefeest op 8 mei vast met een rondvaart, een feest in het Kras-stadion met optredens van artiesten en mét een rol voor de Heen en Weer. Wat Jan van Wonderen, de 89-jarige fan, betreft mag het overigens wel eens over zijn met dat geheen-en-weer tussen eredivisie en eerst divisie. Dankzij de zege promoveerde Volendam voor de tiende keer in de historie van de club. Daar kan geen andere Nederlandse club aan tippen.

Tumultueuze slotfase

Volledig scherm In de slotfase ging het nog behoorlijk mis. © ANP

In een een vreemd slot waarin de scheidsrechter de wedstrijd zelfs nog tijdelijk stillegde, werd het nog extreem billenknijpen voor Volendam. Liefst tien minuten lang moesten de Volendam-spelers wachten, terwijl de speaker het thuispubliek vermanend toesprak na het gooien van spullen op het veld. In de blessuretijd was het onrustig inclusief een opstootje en rode kaarten. Het maakte de opluchting en vreugde bij Volendam des te groter.

,,,Vorig jaar met Cambuur was al fantastisch, maar dit is helemaal prachtig, met de club uit mijn eigen dorpie", zei Mühren na afloop bij ESPN. ,,Je moet het maar even doen. Ik ben er echt enorm trots op. Ik heb het er vaak met mijn vrouw over gehad. We zeiden soms: ‘Je kan alleen maar afgaan’. Maar ik dacht: fuck it, we gaan het gewoon proberen. En nu is het gelukt.”

Supertrots ,,We hadden een mooi plan drie jaar geleden en dat het dan binnen drie jaar uitkomt, is supergaaf”, zei Volendam-trainer Wim Jonk na de 2-1-zege op FC Den Bosch voor de camera van ESPN. De laatste weken presteerde FC Volendam minder, maar de formatie van Jonk wist zich op tijd te herpakken. ,,We hebben na een moeilijke fase onze rug weer gerecht. We hebben op de juiste momenten punten gehaald en cruciale partijen gewonnen.” Volledig scherm © ANP ,,Zo’n bal van de lijn hoort bij deze wedstrijd", zei de coach over de grote kans die Den Bosch kreeg op een late gelijkmaker. ,,Je probeert te kijken of je nog kan coachen, maar sommige spelers zijn niet meer bereikbaar. Als de aansluiting er niet meer is, dan kom je in problemen. Ik ben supertrots op ze. We gaan nu eerst een goed feestje bouwen en dan later over volgend seizoen nadenken.”

