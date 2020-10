FC Volendam houdt Roda JC op gelijkspel

Corona-uit­braak bij RKC Waalwijk, duel met PEC Zwolle afgelast

3 oktober Het eredivisieduel tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle van zaterdagavond is afgelast. Bij de Brabanders zijn de afgelopen 24 uur namelijk vier spelers en twee stafleden positief getest op het coronavirus, zo meldt de KNVB. In totaal moeten er acht spelers in quarantaine. Dat aantal kan na verder bron- en contactonderzoek nog oplopen.