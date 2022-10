FC Volendam schorst van zware mishandeling verdachte Tayrell W.

Phillip Cocu schreeuwt keel schor bij Vitesse: ‘In korte tijd speelwijze in team pompen’

Phillip Cocu start zijn ambt als trainer van Vitesse met een zware uitwedstrijd tegen FC Twente. De coach kampt met lichte stemklachten. Om zijn visie door te voeren in Arnhem heeft hij deze week zijn keel schor geschreeuwd. ,,Ik was verbaal zeer aanwezig”, vertelt de trainer. ,,Ik vond dat nodig om mijn speelwijze in te voeren.”

30 september