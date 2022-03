FC Volendam verzuimt koppositie over te nemen, NAC afgedroogd in Brabants onderonsje

De Volendammers hadden bij winst in Den Haag de leiding overgenomen van FC Emmen, maar de ploeg van trainer Wim Jonk speelde met 1-1 gelijk. Samy Bourard zette de thuisploeg in de 80ste minuut op voorsprong, waarna Damon Mirani diep in blessuretijd een puntje redde voor Volendam.



FC Volendam ging lang riant aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie, maar verkeert in een flinke vormdip. 'Het andere Oranje’ heeft nu evenveel punten als FC Emmen, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. De Drentse koploper speelt morgen een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. ADO staat na het gelijkspel nog altijd zevende.



NAC Breda ging hard onderuit op bezoek bij Helmond Sport. Door doelpunten van Thomas Beekman, Dylan Seys, Jellert van Landschoot en Boyd Reith werd het 0-4. NAC staat achtste in de stand, terwijl Helmond Sport ondanks de zege nog altijd onderaan in de stand bungelt.