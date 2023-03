FC Volendam-voorzitter Jan Smit haalt uit: ‘Dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid en ophitsing’

Voorzitter Jan Smit van FC Volendam noemde zijn geboortedorp tijdens een inleidend praatje op een bijeenkomst voor supporters eerst nog het achtste wereldwonder. Vervolgens ging de zanger er als een bikkelharde verdediger met gestrekt been in.

,,Dit dorp is ook vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune”, zei hij. ,,Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in een rug. Wij zijn hier om de waarheid te vertellen.”

Smit, ook bekend als zanger en televisiepresentator, snapt er weinig van. Volendam promoveerde vorig seizoen na dertien jaar met trainer Wim Jonk naar de eredivisie en is nu de trotse nummer 14 van Nederland. Maar toch is er kritiek op Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur voetbalontwikkeling Ruben Jongkind, die zich samen met enkele vertrouwelingen Team Jonk noemen. Ze zouden de club overnemen, te veel geld uitgeven en de jeugdopleiding onvoldoende laten functioneren.

De raad van commissarissen wilde onlangs nog de contracten van Team Jonk per 1 april opzeggen en hield de benoeming van Keje Molenaar als vicevoorzitter tegen.



Voorzitter Smit voelde zich naar eigen zeggen ‘genaaid’ en reageerde afgelopen dinsdag met de boodschap dat de verbintenissen van Jonk, zijn stafleden en directie tot 2026 worden verlengd. Nog dezelfde avond zaten het bestuur en de rvc ruim vier uur aan tafel. Dat gesprek leverde een tijdelijke wapenstilstand in de machtsstrijd op.

Een deel van de zo’n driehonderd supporters in De Jozef in Volendam deelde de kritiek van het toezichtsorgaan. ,,Waarom spelen alle jeugdteams zo laag”, wilde een fan weten. ,,Omdat we talenten tegen oudere jongens laten voetballen”, antwoordde Jongkind. ,,Zoals Ajax dat ook met jongens als Matthijs de Ligt doet.”

Volendam heeft een tekort van 1,2 miljoen euro op een begroting van ruim 9 miljoen euro. ,,Maar dat kan bijna 2 miljoen euro worden”, riep preses Veerman van de rvc plotseling vanuit de zaal. ,,Wat als we in de eredivisie blijven, dan moeten we bonussen uitkeren.”

,,Dit vind ik zo laag van je Jaap”, reageerde Smit. ,,We hebben dinsdag vier uur gepraat en jullie van de rvc hebben alles goedgekeurd. Daarna hebben we een vredespijp gerookt en nu begin je zo. Ik zeg het liever niet, maar ik sta persoonlijk garant voor een tekort van 1,2 miljoen euro.”

Het is ook zeer de vraag of het nog goedkomt tussen Jonk en de rvc. ,,Jullie wilden onze contracten niet verlengen Jaap”, zei de trainer. ,,Terwijl het eindelijk weer goed gaat met de club. Het stadion zit weer vol en kinderen dragen oranje shirts. Volgens jou is het ook een gepasseerd station dat Keje Molenaar in het bestuur komt. Maar dat is het voor ons niet hoor.”

