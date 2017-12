Feestende Lex Immers: Tattoo is een kenmerk van mij

Door Wietse Dijkstra ,,Dat is toch leuk?’’, aldus Immers. ,,Volgende week scoort er weer iemand anders en is die aan de beurt om even wat geks te doen. Bij mij is het de tattoo, dat is een kenmerk van mij. Ik ga natuurlijk naar het einde van mijn carrière toe, misschien zal ik hier nog twee jaar spelen. Dan zijn dit van die spaarzame momenten die je met die jongens wil delen.’’

Immers heeft er geen moeite mee dat hij zich doorgaans moet wegcijferen voor anderen waardoor hij niet zo vaak meer de hoofdrol heeft. ,,Natuurlijk is dit leuk, maar het doet me helemaal niks. Ik ben alleen maar blij dat ik belangrijk kan zijn voor de ploeg. Dat ik nu toevallig twee goals maak en ADO twee keer terugbreng in de wedstrijd en dat Erik (Falkenburg, red.) uiteindelijk ook de 3-2 maakt, natuurlijk is dat een keer leuk. Maar ik hoop dat mensen gaan zien dat ik ook op een andere manier heel belangrijk ben voor ADO.’’

Door de tweede zege op rij reist ADO zaterdag vol vertrouwen naar PSV. Immers: ,,We hebben niets te verliezen daar. We hebben 23 punten en het is nog geen kerst. Daar moeten alleen maar van genieten. Ik denk dat wij tegen PSV zonder enige druk of zonder dat we ergens over hoeven na te denken kunnen spelen. Verliezen we daar, verliezen we daar. Halen we een puntje, dan zou dat fantastisch zijn. En wie weet zit er nog wel meer in. We moeten gewoon lekker genieten daar.’’