Fer: Tweede helft Feyenoord-onwaardig

,,Wat wij in de tweede helft hebben laten zien is ten eerste niet Feyenoord-waardig en ten tweede veel te makkelijk. Hoe we die doelpunten weggeven...”, zei Fer na afloop tegenover FOX Sports. ,,In de eerste helft was het redelijk tot goed, met de drie doelpunten die we maakten. In de tweede helft waren we veel te slap en dat zag je ook aan de doelpunten die we weggaven.”