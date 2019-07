Fer: zes minuten in een half jaar

Leroy Fer (29) traint deze week in Oostenrijk met Feyenoord mee in de hoop een contract af te dwingen bij zijn oude club. Hij is alleen nog niet 100 procent fit. Hoe is het hem de laatste jaren vergaan? Vier vragen en antwoorden over Fer.

Fer traint bij Feyenoord nog niet volledig mee. Waarom niet?

Fer was vorig seizoen nog speler van Swansea City, dat zijn contract niet verlengde. Hij raakte begin februari geblesseerd aan zijn knie. Sindsdien speelde hij alleen nog 6 minuten mee in het duel met Ipswich Town, in april. Maar daarna speelde blessureleed meteen weer op.

Fer verliet Nederland in 2013. Hoe is het hem daarna vergaan?

De voormalige speler van Feyenoord en FC Twente heeft in Engeland veel gespeeld. Hij stapte van FC Twente over naar Norwich City en speelde daarna ook nog voor Queens Park Rangers en Swansea City. Hij kwam hoofdzakelijk uit in de Premier League, behalve vorig seizoen, een deel van 2015-2016 en 1 duel in 2014-2015. Gemiddeld speelde hij ongeveer 30 wedstrijden per seizoen. Vorig seizoen kwam hij ondanks het blessureleed nog tot 25 duels op het tweede niveau van Engeland. In zijn periode in Engeland maakte hij 19 doelpunten.

Duels, competitie, aantal goals:

18-19 Swansea, Championship 25 (1)

17-18 Swansea, Premier League 20 (1)

16-17 Swansea, Premier League 34 (6)

15-16 Swansea, Premier League 11 (0)

QPR, Championship 19 (2)

14-15 QPR, Premier League 29 (6)

Norwich, Championship 1 (0)

13-14 Norwich Premier League 29 (3)



Volledig scherm WK 2014: Leroy Fer kopt de 2-0 binnen tegen Chili. © Pim Ras

Fer was toch ooit ook international?

Ja, hij speelde 11 interlands, waarvan 1 in de basis. Zijn eerste interland was op 8 november 2010 tegen Oekraïne. Zijn laatste interland was op 11 december 2014 tegen Mexico. Zijn finest hour in Oranje beleefde hij op het WK van 2014, toen hij als invaller tegen Chili scoorde. Het was zijn enige goal in Oranje.

Volledig scherm Fer als Feyenoorder tussen de Ajacieden Evander Sno (l) en Ologuer Presas, bijna tien laar geleden.