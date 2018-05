Fernando Ricksen: Ik ga nog lang niet dood

,,Naar omstandigheden gaat het goed. In het laatste jaar zijn de symptomen niet veel veranderd. Kijk, dat praten, lopen en drinken moeilijk gaat dat is normaal met ALS, maar dat was een paar jaar geleden ook al. Dat wil dus niet zeggen dat ik op korte termijn dood ga", vertelt Ricksen.

Weliswaar kan de in een rolstoel zittende Ricksen steeds minder, hij is volgens De Vries nog hartstikke ondernemend. De biograaf wordt vandaag al de hele dag gebeld vanwege de berichtgeving in bepaalde media vanochtend. ,,Maar ik kan melden dat Fernando eigenlijk het liefst nog zoveel mogelijk buiten de deur van zijn huis nabij Valencia doet. Zo hebben we binnenkort een speciale dag met fans van Glasgow Rangers, de club waar hij jarenlang speelde. Ook was hij recent in Glasgow om een Legends Game te bezoeken. Sowieso heeft hij meerdere keren per jaar bijeenkomsten met supportersgroepen van die club", vertelt De Vries.