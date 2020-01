Feyenoord aast op revanche: ‘Die 4-2 bij Fortuna, dat mag nooit meer’

Door Mikos Gouka



Je kunt er met gemak een waslijst van maken. Een lange lijst met redenen waarom Feyenoord vanavond in het bekertoernooi in Limburg hoe dan ook moet afrekenen met Fortuna Sittard. ‘De wraak op Sittard’. ‘De kortste weg naar Europa openhouden’. ‘De groepsfase Europa League al ver voor de zomer veiligstellen’. In een seizoen waarin Ajax al ver voor de winterstop uit het zicht van Feyenoord was verdwenen, werd in Rotterdam al snel duidelijk dat veel, zo niet alles op bekerwinst moet worden gezet.



,,In de competitie kun je in een reeks wedstrijden nog repareren wat eerder is fout gegaan’’, zegt Eric Botteghin. ,,In de beker weet je, het moet meteen gebeuren.’’ Maar volgens de verdediger zal het publiek in Sittard een heel ander Feyenoord te zien krijgen dan begin oktober, toen de Rotterdammers op bijzonder pijnlijke wijze met 4-2 ten onder gingen. ,,Misschien wel de slechtste wedstrijd van Feyenoord in de periode dat ik hier onder contract sta’’, zegt Botteghin.