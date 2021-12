Feyenoord antwoordt na verloren Klassieker met sterk optreden in Heerenveen

Feyenoord beloofde te antwoorden na de mislukte week, waarin de Klassieker van Ajax werd verloren en FC Twente een struikelblok bleek in de beker. In Friesland werd Heerenveen inderdaad opzij gezet. De Rotterdammers waren effectief en attractief in het Abe Lenstra Stadion en wonnen verdiend met 0-3.

Door Mikos Gouka



Toen Feyenoord kort voor rust door een rake kopbal van Marcos Senesi op 0-2 kwam in en tegen Heerenveen, balden ze op de bank bij de Rotterdammers hun vuisten. Feyenoord had de laatste weken wel vaker goed voetbal laten zien én een voorsprong bij elkaar gespeeld, maar tegen FC Groningen en in het bekertoernooi tegen FC Twente bleek de openingstreffer niet voldoende om de tegenstander definitief knock-out te krijgen. Dat was in Friesland in de laatste wedstrijd van 2021 wel het geval.

De treffer van Senesi kwam overigens niet alleen voor Feyenoord op een lekker moment. De Argentijn viel de laatste weken nog weleens in negatieve zin op. De eigen treffer afgelopen zondag in de Kuip of het slappe verdedigen in de Euroborg tegen FC Groningen bij spits Strand Larsen waren voor Feyenoord dure tegentreffers. Maar Senesi is volgens trainer Arne Slot wel iemand die niet al te lang van slag is na een miskleun.

Dat was ook Guus Til niet in Heerenveen. De aanvallende middenvelder was prima in de openingsfase maar zijn eerste grote kans belandde op de vuisten van keeper Xavier Mous. De tweede mogelijkheid, na een vloeiende Rotterdamse combinatie tussen Orkun Kokcu en Bryan Linssen werd door eindstation Til soepel binnen geschoten. De tiende treffer van het eredivisieseizoen zette Feyenoord op koers naar de drie punten. Senesi maakte het karwei af waar eerder Reiss Nelson en Alireza Jahanbakhsh hadden verzuimd om Mous de treurige gang naar het net te laten maken.

Volledig scherm Guus Til opende op zijn 24e verjaardag de score. © Pro Shots / Paul Meima

Heerenveen liep vooral achter de bal aan maar Rami Kaib en Tibor Halilovic verzuimden wel grote mogelijkheden te benutten. Bij de laatste was Justin Bijlow overigens keurig op zijn post.

Na rust moest Heerenveen uiteraard komen. De Friezen repareerden vorig seizoen in een spectaculaire wedstrijd nog een 1-3 achterstand om met 4-3 te finishen. Zo’n stunt was opnieuw nodig in Friesland. Kort na rust kopte spits Henk Veerman een voorzet van Joey Veerman binnen, maar de treffer werd door de VAR geannuleerd wegens buitenspel.

Dat betekende meteen de nekslag. Linssen maakte snel de 3-0, uiteraard met het hoofd en Feyenoord was in veilige haven. De treffer van de Limburger was de elfde treffer in de competitie van de kleine spits. Alireza Jahanbakhsh dacht de 0-4 te maken met een prima schot, maar ook zijn treffer werd vanuit Zeist geannuleerd wegens buitenspel. Even later verdween hij naar de kant voor Jens Toornstra, die als wisselspeler was begonnen in Heerenveen.

Feyenoord won eenvoudig, streepte na eerder FC Utrecht, Vitesse, Cambuur, Willem II, FC Twente, FC Groningen, Sparta en PSV weer een lastige uitwedstrijden van de lijst en gaat met een goed gevoel op vakantie.

