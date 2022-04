Feyenoord balanceert op grens van waanzin en wijsheid: ‘Fans moeten door ons nóg enthousiaster worden’

Slot zal rustiger zijn dan tegen Slavia: ‘De kans dat ik me nog eens zo laat gaan, lijkt me klein’

In een zinderende Kuip treft Feyenoord morgen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League. Volgens Arne Slot zal de Rotterdamse ploeg niet snel het hoofd verliezen. Ook hijzelf niet: ,,Ik zal me niet snel meer zo laten gaan als tegen Slavia Praag.’’

27 april