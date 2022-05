Feyenoord bevestigt komst van Ajax-spits Danilo: ‘Een behendige, snelle spits is een welkome toevoeging’

Door Johan Inan en Mikos Gouka



Danilo bewandelt daarmee de omgekeerde route van Steven Berghuis, die een jaar geleden als aanvoerder van Feyenoord de overstap naar Ajax maakte. De aanvaller, die dit seizoen tot dertien eredivisieduels kwam en daarin twee keer scoorde, moest na de winterstop genoegen nemen met een rol achter topscorer Sébastien Haller én de van RB Leipzig gehuurde Brian Brobbey.

Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, is blij met de komst van Danilo: ,,Een behendige, snelle spits zoals Danilo is een welkome toevoeging aan onze selectie. Dat hij transfervrij de overstap kan maken naar Feyenoord is ook een prettig gegeven. We hebben er goede hoop op dat Danilo bij ons kan laten zien waar hij goed in is: effectief en dreigend zijn in de zestien en doelpunten maken.”

Ajax waagde eind vorig jaar nog een poging om zijn aflopende contract te verlengen, ook om zich zo te kunnen blijven verzekeren van een transfersom. Danilo miste waardering in het voorstel en kon daardoor dit jaar met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club. Feyenoord was één van de clubs die zich al vroeg meldde. Na goede gesprekken met trainer Arne Slot raakte Danilo overtuigd en kwam hij met de clubleiding een contract voor vier seizoenen overeen.

Danilo streek vijf jaar geleden neer in de hoofdstad, nadat Ajax hem voor 2 miljoen euro had losgeweekt bij het Braziliaanse Santos. In zijn eerste jaren was de aanvaller vooral actief in de beloftenploeg. Ajax verhuurde Danilo in 2020 aan FC Twente, waarvoor hij zeventien keer trefzeker was. Dit seizoen kreeg hij de kans van trainer Erik ten Hag, die hem prees om zijn doelgerichtheid. Het seizoensslot mist(e) de reserve vanwege een bovenbeenblessure.

Ook een langer verblijf van de andere spitsen is in de hoofdstad nog geen uitgemaakte zaak. Als het aan Ajax en Brobbey ligt, keert de huurling permanent terug naar de Johan Cruijff Arena. Daarover wordt inmiddels ook onderhandeld met RB Leipzig. De sterke spits toonde zich, ondanks een knieblessure die hem zes weken aan de kant hield, een voltreffer van Ajax door zeven – veelal belangrijke – eredivisiegoals voor zijn rekening te nemen.

Haller is op zijn beurt nadrukkelijk op de radar van Duitse topclubs verschenen. Borussia Dortmund, tegen wie hij twee van zijn elf CL-goals maakte, ziet in de eredivisietopscorer één van de kandidaten om het naar Manchester City trekkende doelpuntenkanon Erling Haaland op te volgen.

Zijn naam wordt ook in verband gebracht met Bayern München, de club die al een akkoord bereikte met de transfervrije Noussair Mazraoui en inmiddels ook hard op weg is naar een deal met Ajax over Ryan Gravenberch. Verder is het nog maar de vraag of de door Europese topclubs begeerde Antony, Jurriën Timber en Lisandro Martínez met de nieuwe Ajax-coach Alfred Schreuder zullen jagen op nieuwe successen.

Niet alleen bij Ajax worden flink wat mutaties verwacht, ook Feyenoord probeert een zo sterk mogelijke selectie op te tuigen. Zo heeft Danilo’s nieuwe club Joshua Brenet een driejarige aanbieding gedaan. De back heeft ook een meerjarige aanbieding van zijn huidige club FC Twente in beraad en kan bovendien rekenen op belangstelling van voormalige werkgever PSV en clubs uit het buitenland.

En wat betekent de komst van Danilo voor het eventuele aantrekken van publiekslieveling Cyriel Dessers? Het één sluit het ander nog niet uit, want Feyenoord hoopt de populaire Belg te behouden. Wel hangt een prijskaartje van rond de 4 miljoen euro om de nek van Dessers, die bovendien de aandacht van meer (grote) clubs heeft gewekt.

Bryan Linssen, de andere spits van Feyenoord, kan naar het Japanse Urawa Red Diamonds. Niet Linssen of Dessers, maar middenvelder Guus Til kroonde zich dit seizoen met vijftien goals tot clubtopscorer. Een veelscorende spits lijkt voor het aanvallend ingestelde Feyenoord een vereiste om komend seizoen mee te kunnen doen om de titel.

