Feyenoord bevestigt: technisch directeur Frank Arnesen één jaar langer bij de club

Arnesen is zeer verheugd met zijn nieuwe contract: ,,Uiteraard is het mooi om langer bij Feyenoord te blijven. Met de technische staf, de scouting en alle overige collega’s binnen de club is sprake van een heel prettige samenwerking, waarbij we stap voor stap verder bouwen aan een solide voetbalfundament. We zijn met iets moois bezig, dat begint voorzichtig zijn vruchten af te werpen en ik wil dat proces heel graag nóg verder brengen dan we nu al zijn", zo zegt hij op de clubwebsite.

Arnesen zorgde in zijn twee jaar bij de club voor een koerswijziging in de Kuip. Hij haalde trainer Arne Slot naar Rotterdam, duwde heilige huisjes omver bij de in slaap gevallen jeugdopleiding en hengelde voor een habbekrats spelers als Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes en Gernot Trauner naar de club, terwijl er internationaal vol verbazing werd gekeken dat een club als Feyenoord er in slaagde om toptalent Patrik Walemark te strikken.

Ook hoofdtrainer Slot brak in aanloop naar Cambuur nog maar eens een lans voor de technisch directeur. ,,Ik heb een heel fijne samenwerking met Frank’’, zegt Slot waar eerder Arnesen al vertelde hoe goed hij met de hoofdtrainer samenwerkt. ,,Dat het goed gaat tussen ons, dat is wel duidelijk. Afgelopen zomer zijn we samen opgetrokken en hebben we heel veel tijd en energie erin gestoken om de selectie er zo uit te laten zien zoals hij er nu uitziet. Het gaat hartstikke prettig tot op heden.’’

,,Frank is al twee jaar hard bezig om een technisch kader neer te zetten en structuren te vereenvoudigen en te verbeteren. We zijn ontzettend tevreden over de voortgang daarvan, maar de belangrijkste stap in het proces moet uiteraard nog komen: Feyenoord moet profijt gaan trekken van deze positieve veranderingen", aldus algemeen directeur Dennis te Kloese. ,,Die uitdaging gaan we de komende tijd graag aan en gelet op de ontwikkelingen tot nu toe zijn we ervan overtuigd dat Frank de juiste man is om dat proces als technisch eindverantwoordelijke te blijven leiden.’

