Feyenoord bevestigt vertrek Larsson naar China

Ook plaats voor optimisme: Nederland had ongekend coëfficiën­ten­sei­zoen

11:45 Ajax en AZ zagen gisteravond pijnlijk hun Europese avonturen als een nachtkaars uitgaan. Desondanks was het een goed jaar voor Nederland in Europa. De laatste seizoenen werden er nooit zo veel punten gepakt als dit seizoen. Dit is hoe we het dit jaar hebben gedaan.