Feyenoord biedt kijkje achter de schermen in ‘baanbrekende documentaire’

13 februari PSV heeft in Den Haag totaal onnodig puntenverlies geleden. De ploeg van Roger Schmidt was vooral voor rust onwaarschijnlijk vaak in de buurt van de goal van de tegenstander te vinden en enorm dominant, maar ging desondanks met een achterstand de kleedkamer in. Alleen ADO scoorde, via Bobby Adekanye. Na rust was Donyell Malen twee keer trefzeker en leek PSV via een 2-1 zege de punten te pakken, maar ADO kwam kort voor tijd alsnog langszij.