Feyenoord bijt zich stuk op Vitesse en verliest Berghuis met rood

Feyenoord moest winnen van Vitesse, maar de Rotterdammers bleven op 0-0 steken. Het gat van twee punten met de ploeg uit Arnhem moet nu in de laatste vier duels worden gedicht, maar de kans is groot dat Steven Berghuis het leeuwendeel van die duels zal moeten toekijken. De aanvoerder kreeg een rode kaart en wacht een schorsing.

Luis Sinisterra soleerde voor de rust langs één tegenstander, langs nog een tegenstander, langs een derde speler van Vitesse. Het zag er fraai en gedurfd uit wat de Colombiaan deed, maar het was jammer dat hij de tegenstanders uit Arnhem rond zijn eigen doelgebied in de luren probeerde te leggen. Feyenoord kwam voor de pauze in de wedstrijd met als inzet plek vier in de eredivisie nauwelijks van de eigen helft af. Alleen aanvoerder Steven Berghuis kreeg een kans na een voorzet van Marcos Senesi, maar de rechterspits raakte de bal met zijn rechtervoet niet goed.

Vitesse was gevaarlijker en het was eigenlijk alleen aan keeper Justin Bijlow te danken dat het halverwege nog 0-0 stond. Bijlow zag Luis Openda driemaal vogelvrij alleen voor hem opduiken, maar telkens kwam hij als winnaar uit de benauwde situatie.

Feyenoord moest de volle buit pakken om over Vitesse heen te wippen op de ranglijst. Na rust, met Leroy Fer voor Mark Diemers aan de kant van Feyenoord, zochten de Rotterdammers meer de aanval. De eerste echte kans schoot Berghuis in de korte hoek, maar Remko Pasveer was attent. Marcos Senesi blokte een schot van Armando Broja.

Niet veel later was Openda te snel voor Eric Botteghin. Zijn voorzet op de bij Senesi weggelopen Broja was prima, maar de Vitesse-spits raakte de bal niet vol. Dat laatste gebeurde wel bij Berghuis die tegenstander Wittek achtervolgde en neersabelde. Arbiter Dennis Higler twijfelde geen seconde en stuurde de aanvoerder het veld uit. Feyenoord moest nog ruim een kwartier op jacht naar de winst met tien spelers terwijl de aanvoerder moet vrezen over twee weken de wedstrijd tegen Ajax te moeten missen.

En in die wedstrijd zal winst bijna zeker noodzakelijk zijn om Vitesse in de laatste vier wedstrijden toch nog te kunnen passeren. Vitesse had heel dicht op AZ kunnen kruipen, maar ook de ploeg van Thomas Letsch leek in de slotfase een puntje wel in orde te vinden.

