Feyenoord blijft simpel overeind in Haifa, maar verzuimt toe te slaan in tweede helft

Door Mikos Gouka Uiteindelijk leek het vooral Maccabi Haifa dat opgelucht was dat de wedstrijd in het eigen Sammy Ofer Stadion was afgelopen. De ploeg uit Israël was vooraf bestempeld als een formatie die in eigen stadion nauwelijks te kloppen is. Haifa leek voor de pauze de regie ook stevig in handen te nemen, maar na de pauze drong Feyenoord de kampioen van Israël lange tijd terug.

Een punt in een uitwedstrijd in de eerste wedstrijd in de poulefase is een acceptabel resultaat. Een garantie voor kwalificatie voor de knock-outfase is het natuurlijk allerminst. Dat weten de spelers van Feyenoord als geen ander. Vorig seizoen, in de Europa League, opende Feyenoord met een 0-0 uit bij Dinamo Zagreb, maar vervolgens ging het in de daaropvolgende wedstrijd thuis tegen Wolfsberger AC al meteen gruwelijk mis.



Dat was in een akelig lege Kuip en juist het feit dat de komende wedstrijden thuis zijn tegen Slavia Praag en Union Berlin kan de ploeg het beslissende zetje in de rug geven. Met Dessers in de ploeg kreeg Feyenoord de Israëlische ploeg niet voldoende meer onder druk. Maccabi Haifa plooide terug, maar gaf geen kansen meer weg. Dat deed Feyenoord nog wel, maar een kopbal werd hopeloos naast het doel van Bijlow geknikt. Diep in blessuretijd verloor Marcos Senesi een sprintduel van Donyoh, maar de schade bleef uiteindelijk beperkt.



De Rotterdammers, waar de door blessureleed lange tijd afwezige Lutsharel Geertruida kort mocht invallen, zullen met een goed gevoel richting Eindhoven reizen waar zondag de kraker tegen PSV op het menu staat. In Brabant mag Alireza Jahanbakhsh uiteraard weer gewoon meedoen.