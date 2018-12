Feyenoord: Brief Ajax lijkt vooral om eigen achterban tevreden te stellen

Feyenoord geeft aan dat het de bedoeling was om volgend jaar de discussie over de uitsupporters weer op te starten. ,,Deze gesprekken, zo is eind oktober ook gemeld, werden vorig jaar ook al weer opgestart, maar zijn weer ‘on hold’ gezet na ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax. Dat Ajax hier nu dan weer een brief over stuurt, lijkt dan ook vooral voor de bühne, wellicht om de eigen achterban tevreden te stellen.”

Volgens Feyenoord blijft de insteek van de gesprekken dat er wellicht in het seizoen 2019-2020 uitsupporters bij de Klassiekers aanwezig mogen zijn. ,,Want voetbal is natuurlijk bedoeld om te spelen in de aanwezigheid van supporters van beide clubs. Dat geldt, vindt Feyenoord, ook voor de Klassieker, maar zoals aangegeven wel onder de voorwaarde dat dit onder normale omstandigheden kan en tegen acceptabele kosten en personele inzet voor zowel de clubs als overheden. En bovendien met gezonde rivaliteit, zonder dat er sprake is van onacceptabel gedrag en uitingen. Op dit moment is er nog geen gezamenlijk plan waarmee min of meer gegarandeerd is dat het ook zo kan verlopen.”