Feyenoord-coach Arne Slot na monsterscore: ‘Alles vloog er zo’n beetje in’, trainer Sjachtar biedt excuses aan

met VideoTrainer Arne Slot zag Feyenoord tegen Sjachtar Donetsk (7-1) eindelijk eens zuinig omspringen met de kansen. ,,We zijn uiterst effectief geweest”, zei hij. ,,Alle schoten vlogen er zo’n beetje in. Dat moest ook wel een keer, want je kan niet maar kansen blijven missen.”

Slot was verbaasd over de ruime zege van Feyenoord. ,,Want ik vind Sjachtar een goede ploeg hebben”, stelde hij. ,,Maar ze krijgen in Oekraïne niet deze tegenstand. En we weten hoe dat komt”, doelde hij op de oorlog met Rusland die veel topspelers deed besluiten te vertrekken.

,,Natuurlijk helpt deze zege voor het duel met Ajax”, zei Slot. ,,Dit geeft veel vertrouwen. Maar dat zelfvertrouwen hadden we wel. Maar ik zie ook dat Ajax onder trainer Heitinga weer het niveau heeft dat het in het begin van het seizoen onder Schreuder ook had. Ajax heeft weer een goede ploeg.” Zondag is de topper in de Eredivisie in de Johan Cruijff ArenA.

Volledig scherm Feyenoord-trainer Arne Slot. © Pro Shots / Mischa Keemink

Record voor Slot

Slot vestigde een clubrecord met een vijftiende Europese zege. Bert van Marwijk en Ernst Happel bleven bij Feyenoord steken op veertien internationale overwinningen ,,Natuurlijk ben ik trots dat ik bij een club met zo’n grote historie een record heb gepakt”, zei Slot. ,,Maar Van Marwijk en Happel speelden wel in grotere competities. Wij versloegen vorig seizoen Drita in de voorronden van de Conference League. Maar dat weet over honderd jaar niemand meer als ik dat record nog heb.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Feyenoord - Sjachtar:

Sjachtar-coach Igor Jovicevic

Trainer Igor Jovicevic van Sjachtar Donetsk schaamde zich na de nederlaag bij Feyenoord. ,,Ik wil mijn excuses maken aan de aanwezige fans uit Oekraïne”, zei hij. ,,Feyenoord was veel beter. Maar ik weet wel dat we alles hebben gegeven. Dat is niet voldoende in de situatie waar we nu mee te maken hebben.”

,,Het is heel moeilijk om goed te trainen tijdens de oorlog”, vervolgde Jovicevic. ,,Voor een uitwedstrijd moeten we vaak 24 uur reizen met een bus. Want vliegen in Oekraïne is niet mogelijk nu. Ik wil echt niet allerlei excuses aandragen. Feyenoord heeft verdiend gewonnen. Maar de situatie is niet makkelijk voor ons.”

Volledig scherm Shakhtar-trainer Igor Jovicevic. © Pro Shots / Kay Int Veen

,,Feyenoord strafte bijna iedere fout van ons af met een doelpunt”, zei de coach. ,,We speelden echt tegen een goede ploeg. Ik wil ook het publiek hier bedanken. Veel mensen klapten nadat we 7-1 hadden gemaakt. We voelden de steun van de fans van Feyenoord. Dat was een fijn gevoel.”

