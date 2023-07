Feyenoord door prachtgoal Igor Paixão en stiftje Santiago Giménez op voorsprong tegen Benfica

Feyenoord is het oefenduel met Benfica uitstekend begonnen. In de eigen Kuip kwam het in de eerste helft op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen de landskampioen van Portugal. Vooral de treffer van Igor Paixão was er een om in te lijsten.