Feyenoord dreigt Sinisterra te moeten missen tegen Heracles Almelo

De komende interlandperiode duurt in Zuid-Amerika twee dagen langer dan in de rest van de wereld, wat betekent dat de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind volgende week terugkrijgen. In het geval van Luis Sinisterra: die speelt op vrijdagavond 10 september nog met Colombia tegen Chili. Feyenoord speelt op 12 september thuis tegen Heracles, een duel dat de aanvaller hoogstwaarschijnlijk niet zal halen.