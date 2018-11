Feyenoord dubt nog over straf Summerville

Advocaat over ‘Venomenema’: Basisspe­ler zijn moet je verdienen

16:52 Het draaide in Utrecht de hele week om Nick Venema, nu in ’t hele land bekend als ‘Venomenema’. Trainer Dick Advocaat van FC Utrecht tempert de hype een beetje. ,,Basisspeler zijn moet je verdienen en uitstralen. Hij is er goed mee bezig, dat moet ik zeggen.”