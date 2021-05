Feyenoord-fans komen stadion in tijdens wedstrijd tegen RKC en gooien vuurwerk op veld

Dick Advocaat wilde na afloop weinig kwijt over de actie van de supporters. ,,Ik schrok wel een beetje, maar meer moet je me er niet over vragen.”



Aanvoerder Steven Berghuis ging wel wat uitgebreider in op de situatie. ,,Eigenlijk schrok ik niet echt. Ik zit hier al vijf jaar en ben wel wat gewend. Zo kennen we ze. Het was positief bedoeld om ons te steunen richting de play-offs en zo hebben wij dat ook opgevat. Uiteindelijk zijn we er even naartoe gegaan en hebben we geklapt", aldus de aanvaller. Deed de ploeg dat om de rust te bewaren? ,,Inderdaad. Als je wegloopt heeft dat ook geen zin en dat wilden we niet als spelersgroep. Ik vind dat we het goed hebben opgelost.”