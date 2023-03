Feyenoord flikt het weer en ontsnapt in slotfase aan puntenverlies tegen tiental FC Groningen

Orkun Kökçü: ‘Het moest van ver komen’

Direct na afloop stond aanvoerder Orkun Kökçü bij ESPN. Hij analyseerde de wedstrijd en concludeerde dat Feyenoord diep moest gaan tegen FC Groningen. ,,Het moest van ver komen. We hadden veel balbezit, maar zij maken er een klotewedstrijd van door het tijdrekken", zei de captain. ,,Ik had niet het gevoel dat alles heel goed ging, maar wel het idee dat hij ging vallen. Dat gevoel heb ik de laatste tijd wel bij ons. Eigenlijk sinds de winterstop hebben we gescoord in de slotfase.”



Zijn kompaan op met middenveld, Mats Wieffer, vond het ook geen beste exercitie van Feyenoord. ,,Het was slordig, ook tegen tien man. Eigenlijk gewoon slecht, ja. Maar in de laatste tien minuten schieten we hem er toch weer in. Je weet dat het kan, maar ik voelde niet direct dat die goal eraan zat te komen. Maar het is een heel goede bal van Oussama (Idrissi, red.).”



Ook trainer Arne Slot besefte dat het niet de beste wedstrijd van Feyenoord was. ,,Het was zeer matig", zei hij bij ESPN. ,,Het is niet vreemd dat je niet je allerbeste wedstrijd speelt met drie duels in zeven dagen en daardoor hebben we weinig tijd om te trainen. Maar we blijven wel gas geven tot de laatste minuut. De overwinning is niet gestolen, want we geven helemaal niks weg.”